Dramma a Pagnacco, in provincia di Udine, dove un 16enne ha perso la vita dopo esser stato travolto da un'auto. L'incidente mortale è avvenuto ieri attorno alle 22, in via delle Ferriere.

Il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto di piccola cilindrata, che lo ha scaraventato ad alcuni metri di distanza.

Niente da fare per il ragazzo, morto sul colpo. Sul posto sono accorsi immediatamente il personale sanitario del 118 e i carabinieri che hanno avviato un'indagine.

Al momento dell'incidente stava piovendo a dirotto.