Gravissimo incidente, questa notte, a Milano nella zona del Naviglio Pavese. Un giovane di 26 anni è stato portato in gravissime condizioni, intubato con sospetta frattura del bacino e di un arto, al Niguarda dopo che è stato investito da un'auto mentre si trovava a piedi in via Chiesa Rossa.

L’auto che l’ha investito, una Dacia, proveniva dal centro e stava andando in direzione periferia ad alta velocità. L'autista, un ragazzo di 22 anni, ha riferito di non aver visto il giovane che si trovava a metà carreggiata e l'ha travolto sbalzandolo di 18 metri, poi si è fermato per prestare i primi soccorsi. In corso gli accertamenti della Polizia Locale.