Non ce l’ha fatta, purtroppo, Daniela Agata Aiello , una delle due amiche travolte domenica scorsa mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Modena, vicino alla stazione centrale.

La 17enne è deceduta all’ospedale di Baggiovara dopo 5 giorni di sofferenza e agonia. Era stata ricoverata in condizioni critiche, così come l’amica 18enne, tutt’ora in terapia intensiva.

Secondo una prima ricostruzione, le due amiche sono state investite sulle strisce da un automobilista, un calciatore 32enne alla guida di un Suv, che ha detto, secondo quanto riporta Fanpage: “Hanno attraversato col semaforo rosso, non ho potuto evitarle”. Le due ragazze sono sbalzate sull’asfalto a diversi metri di distanza ed è stato il conducente del Suv a chiamare i soccorsi.

Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Acquisite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aiutare a far luce sulla vicenda.

Un finale drammatico che fa riflettere, ancora una volta, sulle tragedie che quotidianamente accadono sulle nostre strade e che vedono coinvolti tanti, troppi, giovani e giovanissimi.