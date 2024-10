Terribile tragedia a Figline Valdarno, in Toscana. Una donna di 31 anni è stata travolta e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlioletta.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri. Martina Breschi, sposata con il figlio della conducente della vettura, stava caricando il bagagliaio dopo lo shopping fatto in compagnia della figlia di 2 anni e della suocera quando, per cause in corso di accertamento, l’auto è partita in retromarcia e ha colpito in pieno la 31enne che è caduta a terra ed è stata travolta. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto. La suocera, sotto choc, è stata portata in ospedale.