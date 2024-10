Lunedì prossimo sarà un giorno di possibili disagi per chi deciderà di viaggiare sui treni : il gruppo FS Italiane ha diramato una nota infatti, in cui avvisa dello sciopero in programma.

È stato " Proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio ".