Si è tenuto questo pomeriggio un tavolo al Ministero dei Trasporti, convocato dal ministro Matteo Salvini, con i rappresentanti di Trenitalia e Italo e i sindacati di categoria, per tentare di evitare lo sciopero annunciato per domani, ma l'incontro non ha portato a un accordo e la protesta del personale delle due aziende è stata confermata, come riferiscono fonti sindacali.

Giovedì 13 luglio incroceranno le braccia i dipendenti di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore.

Lo sciopero inizierà alle ore 3 e terminerà alle ore 2 di venerdì 14 luglio.

Sabato 15 luglio sono previsti disagi invece per il trasporto aereo, con il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in fermo per otto ore: dalle 10 alle 18.