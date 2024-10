Un 36enne sardo residente a Milano, Mauro Mascia, è stato fermato il 21 gennaio scorso dai carabinieri di Sonnino e Terracina mentre era alla guida di un furgone nel quale erano custoditi 30 chili di droga.

Secondo quanto riferito i militari hanno trovato 27,6 chili di marijuana separati in 25 confezioni sottovuoto e 2,9 chili di hashish in 30 panetti da 100 grammi l'uno.

Interrogato dal gip del tribunale di Latina, non avrebbe rivelato per conto di chi stesse trasportando lo stupefacente. Adesso si trova in cella presso il carcere della cittadina laziale.