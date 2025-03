"La notte è stata tranquilla, il Papa riposa". Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede, dopo che ieri, all'inizio della quarta settimana di degenza al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, il bollettino medico ha annunciato un "graduale, lieve miglioramento".

I medici, pur mantenendo la prognosi riservata, parlano di "buona risposta alla terapia". Le condizioni del Santo Padre sono stabili, senza febbre, con miglioramenti negli scambi gassosi e conferma di stabilità negli esami ematochimici.

"Il miglioramento riguarda anche l'ossigenazione", spiegano le fonti vaticane, sottolineando che da cinque giorni non si verificano crisi respiratorie. Nonostante il progresso, i medici continuano a monitorare con cautela. Il Papa ha anche ripreso il lavoro, con la nomina di quattro vescovi e l'invio di un messaggio al Movimento per la Vita. Il prossimo bollettino medico è previsto per lunedì.