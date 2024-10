Quattro giovani tra i 17 e i 22 anni, due ragazzi e due ragazze, sono morti dopo che la Fiat Punto su cui viaggiavano, è uscita di strada. Il dramma la scorsa notte a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia.

I giovani, originari di Santa Maria Tiberina e di Città di Castello, avevano partecipato a una festa di compleanno e si erano mesi in auto per recarsi in discoteca.

Sul posto dell'incidente i carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e personale del 118. Inutili i soccorsi: i ragazzi sono tutti morti sul colpo.

Gli agenti stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica del sinistro: tra le possibili cause c'è quella della strada bagnata. L'incidente è avvenuto lungo un rettilineo e la vettura è prima finita in una cunetta e poi contro il muro di contenimento di un ponte.