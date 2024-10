Oltre mille passeggeri in attesa in mare per ore, davanti all'isola d'Elba, a bordo di una nave della Corsica Sardinia Ferries.

Il traghetto, partito questa mattina alle 9 dal porto di Golfo Aranci con direzione Livorno, si è fermato a causa di un'avaria al motore.

I generatori elettrici della nave, secondo quanto riportato dall'Ansa, sono andati fuori uso. Anche l'aria condizionata così, a causa delle alte temperature, gli ambienti interni sono divenuti presto impraticabili.

Dopo ore di attesa, i passeggeri hanno ripreso lentamente la rotta verso il porto toscano. L'arrivo è previsto per le 22.