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Tragedia lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove un pedone è morto dopo essere stato investito da un veicolo. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 38,100, in direzione Mazara del Vallo, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione.
Secondo le prime informazioni diffuse da Anas, le cause dell'investimento sono ancora in fase di accertamento. A circa 200 metri dal luogo dell'incidente è stata inoltre individuata un'autovettura ferma sulla corsia di emergenza: resta da chiarire l'eventuale collegamento con quanto accaduto.
Per consentire gli accertamenti e le operazioni necessarie, la corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo è stata temporaneamente chiusa al transito. Lungo il tratto interessato si registrano rallentamenti, con possibili disagi per gli automobilisti in transito.