Un drammatico incidente sulle rive del lago d'Iseo ha avuto come conseguenza la morte di due motociclisti, Stefano Varsi e Michele Ferrecchia. Il primo, nato e cresciuto a Cagliari, è figlio dell’ex giocatore rossoblù Rino Varsi ed era noto e stimato in città. Ufficiale dell’esercito, 55 anni, era stato assegnato al Nato Rapid Deployable Corps di Solbiate Olona (Varese).

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. I due amici erano partiti ieri, 8 ottobre, da Sarnico in sella alle loro Ktm 1300. Erano circa le 16 quando, oltre una curva a Riva di Solto, uno dei due ha perso il controllo della due ruote piombando a terra e causando anche la caduta dell'altro. Una delle vittime si è schiantata contro il muretto che fa da base al guard rail in quel tratto di strada, la corsa dell'altro si è fermata contro una ringhiera. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, ma per Varsi e Ferrecchia non c’è stato nulla da fare.

"Siamo vicini a Rino Varsi per la prematura scomparsa del figlio Stefano - si legge sulla pagina Facebook del Museo Rossoblù -, un caro ragazzo di 55 anni e che abbiamo avuto modo di conoscere. Non abbiamo parole! Un abbraccio forte forte Rino".