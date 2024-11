Una tragedia immane a Nole Canavese, in provincia di Torino, dove una mamma avrebbe ucciso la figlioletta di appena 10 mesi e poi avrebbe tentato il suicidio. La donna avrebbe affogato la bimba nella vasca da bagno per poi cercare di togliersi la vita, colpendosi al torace con un coltello da cucina.

I carabinieri, allertati dal padre della bambina che aveva anche provato a rianimare la piccola, sono giunti nell'abitazione trovando la donna ferita. Intervento immediato degli operatori medici del 118 che hanno potuto solo accertare la morte della bimba, mentre la mamma è stata trasportata all'ospedale Molinette di Torino.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna fosse in cura da uno psicologo per alcuni problemi cominciati già durante la gravidanza. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per far luce su questa drammatica vicenda che ha sconvolto l'intera comunità.