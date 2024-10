Le immagini risalgono al 13 maggio 2022. Incontrammo il maggiore Marco Meneghello in occasione della presentazione alla stampa del Corso di Cultura Aeronautica tenuto dai piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) per circa 180 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Sassari.

Le immagini vennero registrate all'Aeroporto Militare di Alghero.

Meneghello ha perso la vita ieri a seguito dello scontro aereo tra due ultraleggeri militari a Guidonia. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che erano a bordo sono deceduti nello schianto. L’altra vittima della tragedia è il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, nato a Taranto nel 1975. Marco Meneghello invece avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 18 agosto. Nato a Legnago (in provincia di Verona), era arrivato in Aeronautica nel 1999 a seguito del 119simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Con le sue 2.600 ore di volo era pilota istruttore abilitato sui velivoli U208A, Aliante G103. Il maggiore da qualche tempo si occupava anche di portare avanti il progetto dell'Aeronautica nelle scuole superiori.

Meneghello ha fatto di tutto per evitare le case del centro abitato, evitando così una strage. Il sindaco Mauro Lombardo: "Incredibilmente l'aereo è atterrato al centro della strada con le ali parallele. Sembra una manovra voluta per minimizzare i danni. O è un eroe o c'è stato miracolo".

Il messaggio dell’Aeronautica militare: “Giuseppe e Marco, vogliamo ricordarvi così, con i vostri volti sorridenti, appassionati del volo ed entusiasti del vostro lavoro. Avete trasmesso i valori dell’Aeronautica Militare a migliaia di giovani in tutta Italia che oggi sicuramente avranno un pensiero per voi.

Ancora una volta, la nostra grande famiglia è costretta a fare i conti con un devastante dolore che ha profondamente scosso tutti noi. Giuseppe e Marco non erano solo nostri colleghi, erano nostri fratelli.

Due piloti del 60° Stormo di Guidonia rimasti vittime di un tragico incidente aereo mentre erano ai comandi dei loro velivoli U-208, nel corso di una missione addestrativa nelle vicinanze dell’aeroporto.

Il T. Col. Giuseppe Cipriano era nato a Taranto nel 1975 e il Magg. Marco Meneghello a Legnago (Vr) nel 1977; entrambi erano istruttori di volo con un’esperienza di migliaia di ore/volo e hanno perso la vita facendo il loro lavoro al servizio del Paese.

Il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'Aeronautica Militare, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio alle famiglie dei due piloti. Anche per onorare la loro memoria, la Forza Armata continua a operare con impegno, ogni giorno e senza sosta, per la Difesa della Patria, affinché il sacrificio dei nostri fratelli non sia vano. Ciao Giuseppe, Ciao Marco… volerete per sempre in ala con noi”.