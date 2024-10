Eitan, il bambino di 5 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone “chiede dei suoi genitori". Lo rendono noto i sanitari dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. Accanto a lui la zia e ora anche la nonna.

Il piccolo è l’unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, dove hanno perso la vita 14 persone. Tra queste ci sono la mamma di Eitan, Tal Peleg (27 anni), il papà, Amit Biran (30 anni), e fratellino Tom (2 anni).

Le condizioni del piccolo, che "è sveglio" sono "stabili, ma la prognosi resta riservata". "Il torace è ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo - precisano -. Per questa ragione il bimbo rimane in Rianimazione ancora qualche giorno".

"Vigili del fuoco vicini al piccolo Eitan, l'elmo con il suo nome glielo abbiamo mandato dal personale sanitario dell'ospedale Regina Margherita di Torino dove è ricoverato. Forza Eitan, siamo tutti con te": lo scrivono i vigili del fuoco sul loro account twitter, dove postano la foto dell'elmo per il piccolo sopravvissuto alla strage della funivia. I vigili hanno anche preparato delle magliette con il nome del bambino e l'immagine di Grisù, il draghetto che voleva fare il pompiere.