"Ci sono momenti in cui il "cuore oltrepassa l'ostacolo" ed unisce le forze politiche di ogni schieramento. Dopo aver avuto il loro permesso, ringrazio i leader Matteo Salvini, Antonio Tajani, Enrico Letta, Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni per avere condiviso l'idea di chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di conferire la Medaglia Valor Civile ad Amit Biran per aver salvato con gesto estremo il suo piccolo Eitan a cui l'Italia tutta si è stretta in un abbraccio e che sta pregando per la sua guarigione". Così l'ex presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, nel giorno in cui il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia, ha chiesto alla zia dei genitori.

“Il piccolo Eitan è vivo grazie a suo padre – ha detto Tajani - Amit Biran ha abbracciato suo figlio facendogli da scudo nel momento in cui ha compreso ciò che stava accadendo. Amit è un esempio, per questo sarebbe giusto conferirgli una Medaglia d'oro al valor civile”.

“Come componente della Speciale Commissione per il conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile in rappresentanza del Senato della Repubblica e del suo Presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, mi farò immediatamente interprete e promotore della proposta del Presidente Antonio Tajani per il conferimento di una Medaglia d'Oro al merito civile alla memoria di Amit Biran che con il suo abbraccio paterno ha salvato la vita al piccolo figlio Eitan, unico superstite della tragedia della funivia di Mottarone”. Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Giro (FI).

