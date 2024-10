Nel pomeriggio di ieri, una donna si è ritrovata costretta a partorire prematuramente sull’autostrada Messina-Palermo in una piazzola di sosta. La donna, che si stava recando all’ospedale di Patti, non ha fatto in tempo ad arrivare. Ad assisterla c’erano il suo compagno e degli operai presenti.

Le condizioni del neonato sono peggiorate e nonostante i soccorsi del 118 e del presidio antincendio autostradale il neonato prematuro è morto in ambulanza.