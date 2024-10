Una bambina di un anno e mezzo è morta poco dopo le 11 di oggi dopo essere caduta e affogata in una piscina privata di un'abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma. La drammatica notizia è stata riportata da Leggo.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando in una piscina gonfiabile con alcuni amichetti quando in pochi minuti si è consumata la tragedia, nonostante i soccorritori, accorsi sul posto, abbiano fatto tutto il possibile per rianimarla.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo e fare luce sulle cause del decesso della bimba, i cui genitori, riporta leggo, hanno altri 3 figli.

Si tratta dell'ennesimo dramma del genere dall'inizio di quest'estate: lo scorso 4 luglio un bimbo di due anni è morto nella frazione di Sant'Antonio di Mercadello, annegato nella piscina del giardino di casa durante la festa di compleanno della sorella.

Due giorni fa, il 9 luglio, a Pavia è deceduta una bambina di 7 anni, rimasta sotto i giochi gonfiabili di una piscina per alcuni minuti.