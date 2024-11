Una terribile tragedia ha colpito una famiglia in Calabria quando una bambina di sette anni è caduta dalla finestra della casa protetta in cui viveva con sua madre. La piccola ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Al momento dell'incidente, la madre, una donna di trent'anni, si trovava con lei nella loro stanza presso la casa famiglia. Una volta giunte in ospedale, la donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto. Entrambe, madre e figlia, provenivano da un comune dell'entroterra catanzarese ed erano state ospiti della struttura per circa due anni.