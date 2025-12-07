Dramma familiare a Corleone, nella Città metropolitana di Palermo, dove una donna di 78 anni ha commesso un omicidio-suicidio, uccidendo la figlia disabile, di 47 anni, prima di togliersi la vita.

La vicenda, secondo quanto riportato da Tg Com 24, ha avuto luogo nel centro storico e ha visto l'intervento dei carabinieri per le indagini e dei sanitari del 118.

La comunità locale, secondo quanto riportato dal quotidiano, ricorda che otto mesi fa la donna aveva perso il marito, ex infermiere, si era trovata ad affrontare da sola la cura della figlia disabile. Secondo le testimonianze raccolte, è stata una vicina di casa a dare l'allarme riguardo alla tragedia.

"Scusatemi, ma non ce la faccio più. Chiedo perdono a tutti", è il contenuto della lettera lasciata dalla donna prima del gesto disperato.