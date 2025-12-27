Un boccone di panettone e mandarino ha trasformato in tragedia la cena della vigilia di Natale di una famiglia di Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto soffocato davanti ai genitori e ad altri parenti, in quella che doveva essere una serata di festa e condivisione.

I familiari hanno tentato immediatamente di soccorrerlo e, compresa la gravità della situazione, hanno contattato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. In casa sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale, che ha parlato di decesso di “natura accidentale”.

La notizia ha lasciato sgomenti parenti e amici di Giovanni, descritto come una persona buona, generosa e profondamente legata alla sua famiglia. A ricordarlo con parole cariche di dolore è stato il fratello, che sui social ha scritto:

“Sarai sempre nei nostri cuori - ha scritto in un post -. Eri puro, generoso e buono anche fin troppo. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in una vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio”.

Un Natale segnato per sempre da una perdita improvvisa, che ha spezzato una vita e lasciato un vuoto profondo in chi lo amava.