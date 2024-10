Era al sesto mese di gravidanza ed era già mamma di tre figli. Parliamo di Giorgia Migliarba la 28enne incinta morta ieri pomeriggio (13 settembre) all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La giovane è deceduta insieme al piccolo che portava in grembo. A darne notizia è Palermo Live.

I FATTI – Ancora sconosciute le cause del decesso. La ragazza, infatti, per cause ancora da accertare, avrebbe accusato un malore in casa. Sembrerebbe che per i familiari sia stato fatale il ritardo dell’arrivo dell’ambulanza; sarebbero stati alcuni di loro, infatti, a portare la giovane direttamente in struttura per farle ricevere assistenza medica. I medici hanno tentato di rianimarla per più di un’ora ma purtroppo, per lei e per il suo bimbo, non ci sarebbe stato più nulla da fare.

I FAMILIARI – Sempre da quanto riporta Palermo Live, nel pronto soccorso si sarebbe poi generato un vero e proprio assalto da parte di decine di parenti della giovane. “Abbiamo aspettato un’ora prima che arrivasse l’ambulanza” avrebbe raccontato un parente presente in ospedale.

Per riportare la calma, presso la struttura sanitaria, sarebbe stato necessario l’intervento di otto volanti della Polizia e degli agenti antisommossa. Nella confusione del momento, sarebbe stata anche ferita una delle guardie giurate, raggiunta da un colpo di barella al ginocchio.

AGGREDITO UN GIORNALISTA – Il giornalista, Elian Lo Pipero, si trovava nei pressi della camera mortuaria quando uno dei familiari l’avrebbe raggiunto. Palermo Live riportata la cronaca del fatto raccontando che il giornalista della testata sarebbe stato afferrato per il collo e colpito con un pugno sotto il mento. L’intervento di un agente della polizia avrebbe poi interrotto l’aggressione.