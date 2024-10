Due operai morti e uno grave: e' il primo bilancio dell'esplosione avvenuta poco dopo le 14 nel porto di Livorno, durante un'operazione di trasferimento di combustibile. I feriti potrebbero essere anche piu' numerosi mentre l'area intorno al deposito della deflagrazione e' stata completamente evacuata e isolata dopo l'intervento di medici, ambulanze e vigili del fuoco.

La deflagrazione ha riguardato un serbatoio all'interno del deposito costiero Neri sul molo accosto 28, al serbatoio 62 che contiene acetato di metile. Si tratta di una sostanza che a temperatura ambiente si presenta come liquido incolore dall'odore caratteristico di solvente per colle o vernici, ma e' molto infiammabile.

Gli inquirenti sono gia' al lavoro per stabilire le cause dell'incidente. Intanto i vigili del fuoco, con numerose squadre, sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona dove si trova il serbatoio che, a causa dell'urto, si e' inclinato su un fianco e l'intera area resta al momento precauzionalmente interdetta. I due operai deceduti, uno sul colpo, l'altro durante il trasferimento in ospedale, sarebbero dipendenti della Labromare di Livorno, una ditta specializzata in bonifiche ambientali.

Secondo i primi accertamenti, la violenta deflagrazione sarebbe avvenuta durante le operazioni di trasferimento-svuotamento del combustibile.