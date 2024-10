Un bambino di 5 anni è morto ieri sera cadendo in un pozzo a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il piccolo era andato con il papà e la zia, intorno alle 18.30 di ieri sera, a consegnare le olive per la frangitura.

E, in attesa di ritirare dell'olio, i tre si sono appoggiati a una specie di pedana all'esterno del frantoio, in un'area di manovra di mezzi e di sosta. Era buio. Il bambino stava giocando ma a un certo punto i parenti hanno sentito un tonfo e una richiesta d'aiuto provenire da una sorta di pozzetto.

Il piccolo è finito - fanno sapere i carabinieri di Senigallia a cui sono state affidate le indagini - in una cisterna dove vengono raccolti i liquidi della lavorazione delle olive. L'imboccatura era parzialmente o totalmente scoperta. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. È stata tentata una procedura d'urgenza per cercare di salvare il bimbo, arrivato in ospedale in arresto cardiaco e poi morto alle 20.25 di ieri sera.

I carabinieri stanno passando al vaglio i racconti dei testimoni. Resta da capire come il bambino sia potuto cadere nella cisterna. Il pm che si occupa del caso deciderà in giornata se disporre o meno l'autopsia sul corpicino.