Nelle prime ore di oggi, nei territori dei Comandi Provinciali di Cagliari, Oristano, Matera e Siena, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari, supportati dai Comandi territorialmente competenti unitamente a personale dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e 11° NEC, hanno eseguito 17 provvedimenti cautelari (7 custodie cautelari in carcere, 9 sottoposizioni agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora), emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di altrettanti indagati appartenenti a 4 autonomi gruppi criminali dediti “al traffico internazionale e allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Come spiegato dai Carabinieri in conferenza stampa, le indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno permesso di dimostrare come i 4 gruppi criminali locali, indipendenti tra loro, sfruttando differenti canali di approvvigionamento si dedicassero allo spaccio di singole tipologie di stupefacente divenendone in breve tempo i punti di riferimento per il mercato del Centro - Sud Sardegna.

In particolare, la cocaina veniva reperita sull’Isola; l’eroina acquistata da un gruppo di nigeriani stanziati nella provincia di Cagliari; la marijuana / hascisc proveniva da piantagioni ubicate in questa regione; la ketamina e MDMA venivano importate dalla Germania, dall’Olanda e dal Regno Unito.

L’attività, che ha ricostruito in parte anche la filiera dell’approvvigionamento dello stupefacente dall’estero, ha permesso di acclarare come la ketamina provenisse dai Paese Bassi / Germania esclusivamente in forma liquida all’interno o di bottiglie di vino con etichette di pregio, identiche alle originali, oppure all’interno di flaconi di shampoo / prodotti di cosmesi appartenenti a noti marchi commerciali.

L’attività d’indagine in esame ha consentito, di effettuare 20 arresti in flagranza di reato e 4 deferimenti in stato di libertà nonché sottoporre a sequestro 1.142 gr. eroina, 418 gr. di cocaina, 23.840 gr. di hashish, 2.308 gr. di marijuana, 3.027 gr. di ketamina (all’epoca dei fatti il maggior sequestro a livello nazionale), 56 gr. di MDMA, 15 flaconi di metadone e la somma contante di 7.230 euro.