È il dubbio, o la domanda, che tutti gli investitori si fanno quando si avvicinano al mondo della finanza per piazzare operazioni. Esiste una strategia di investimenti vincente?

Ovviamente ciò riguarda sia gli operatori esperti che quelli principianti; forse questi ultimi sono maggiormente coinvolti dalla questione perché, proprio in quanto non esperti, sono alla ricerca di una strategia da applicare.

Da quando le tecnologie web hanno reso possibile investire semplicemente utilizzando un pc, la platea dei fruitori si è allargata a dismisura includendo proprio utenti non esperti della materia. Con tutti i rischi e pericoli del caso.

Il trading online, ovvero l'arte di investire tramite internet, è diventato estremamente popolare soprattutto per alcuni strumenti. Prendiamo il forex, ad esempio. Una parola diventata ormai di uso comune e che indica l'azione di investire sul mercato della valute estere; forex sta infatti a significare Foreign Exchange, valuta estera per l'appunto. E chi investe nel forex tenta di trarre profitto dalle oscillazioni dei tassi di cambio tra le diverse valute.

Stiamo parlando di una forma di investimento nel settore finanziario; di conseguenza è superfluo specificare che ci sono annessi svariati rischi di perdere quanto si investe. E questo è bene tenerlo sempre a mente.

Detto ciò, dato che le tecnologie web hanno, come detto, allargato la plate degli utenti e ad oggi sono molti coloro i quali, pur non essendo esperti del settore, tentano la sorte investendo ne forex, è giusto farsi una domanda ripartendo da quanto detto inizialmente; esistono strategie forex per principianti che possano essere vincenti?

Una risposta oggettiva probabilmente non esiste; quello che è bene ribadire ancora una volta è che stiamo parando di un investimento. E in quanto tale, con alti fattori di rischio. Chi conosce il mondo degli investimenti sa bene che guadagnare è molto difficile; che sono pochi quelli che vi riescono; che a fronte di questi, vi è un cospicuo numero di utenti che perde i soldi investiti.

Tutte realtà che non sono certamente nuove per chi pratica questo mondo da tempo. Ecco, il forex è solo un modo nuovo di avvicinarsi al mondo degli investimenti. Ma non sfugge a questa logica. Guadagnare è difficile. Di strategie ce ne possono essere svariate; sicuramente quello fornite da esperti del settore saranno più consigliate di altre.

Ma non esiste una formula magica, da ritenersi vincente sempre. Per questo è sempre meglio avvicinarsi a questo mondo con attenzione e cautela.