Ebbene si! I vaccinati contro il covid 19 sarebbero tra i “responsabili” dell’aumento dei tradimenti in questo ultimo periodo.

Nessuno avrebbe mai immaginato niente del genere, ma il tanto discusso vaccino, tristemente alla ribalta negli ultimi mesi, avrebbe un ruolo importante nella vita sessuale e sentimentale degli italiani .

Lontani i tempi in cui le restrizioni mettevano a dura prova i rapporti di coppia e per la serie “non finiremo mai di stupirci”, arriva il sondaggio del sito "incontri-extraconiugali.com", che ci comunica, con assoluta nonchalance, una notizia alquanto bizzarra: il successo della campagna vaccinale ha dato una marcia in più alla “scappatella”.

Ahinoi, l’infedeltà sarebbe un altro pericoloso effetto collaterale del vaccino per il coronavirus, prendiamone atto.

A parte l’inevitabile ironia, un vaccino che risulta efficace per sentirci tranquilli rispetto ad eventuali nuovi incontri clandestini è davvero troppo, tuttavia i risultati dell’indagine riferirebbero che le persone vaccinate si sentono più protette, si incontrano con più facilità e di conseguenza sono più propense a tradire il proprio partner.

Le Regioni con il più alto numero di vaccinati hanno, infatti, una percentuale più alta di tradimenti. Si contendono il podio, così come riporta il sondaggio di "incontri-extraconiugali.com", Emilia Romagna, Lombardia e Lazio, a seguire Toscana, Sardegna, Umbria, Piemonte etc

Qualche generazione fa, amarsi e rimanere insieme tutta la vita, era quasi sempre la norma, ma i tempi cambiano e dobbiamo farcene una ragione.

Oggi è complicato giurarsi amore eterno, lo sappiamo, ma quando ci si mette di mezzo anche il vaccino anti covid è decisamente impossibile!