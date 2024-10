“Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”. Questa la risposta che due turiste avrebbero dato a una mamma che in spiaggia ha chiesto il distanziamento di sicurezza per il figlio trapiantato.

La donna e il figlio sono stati aiutati dai bagnanti che hanno assistito increduli alla scena.

A riportare la vicenda è Il Tirreno. Le due turiste avrebbero srotolano gli asciugamani accanto al bambino, quasi da toccargli i piedi.

La mamma a quel punto si è permessa “di chiedere alle due signore di rispettare il metro di distanza previsto dai decreti, specificando che non era un capriccio, ma una necessità, perché il bambino, fresco di trapianto e immunodepresso, non poteva stare a contatto con nessuno".

La risposta delle due turiste ha lasciato senza parole la stessa mamma e gli altri bagnanti.

Alla minaccia di chiamare i carabinieri le due donne si sono allontanate.