Ora legale arrivederci, sta per tornare l'ora solare. Il prossimo weekend, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro alle 3 del mattino. Un cambio che ci permetterà di dormire 60 minuti in più, ma in generale si perde un'ora di luce.

Il cambio dell'ora resterò attivo fino al weekend del 30 e 31 marzo 2024, quando nella notte tra sabato e domenica le lancette dovranno essere spostate un'ora in avanti (quindi dalle 2 alle 3) per fare entrare in vigore di nuovo l'ora legale.

Sono tanti gli studi che affermano l'impatto negativo del cambio dell'ora sulla popolazione con una serie di effetti tra cui: l'intensificarsi di nervosismo, stanchezza e mancanza di sonno, e di conseguenza la riduzione della produttività lavorativa, l'aumento di infortuni e rischio di incidenti tra la popolazione. Ecco quali pratiche si possono già adottare per trovarsi preparati in vista dell'evento:

Andare a letto un po’ prima nei giorni precedenti per aiutare il corpo ad adattarsi al nuovo orario;

Aiutare il ritmo circadiano con l'esposizione alla luce del sole per almeno 10-15 minuti;

Non perdere la routine delle proprie abitudini quotidiane, aiutandosi anche con dei reminder come post it e sveglie.