Siamo ormai entrati nel mese di ottobre che ci porterà giornate “più corte”, stanchezza e per alcuni disturbi del sonno.

La notte fra sabato 29 e domenica 30 Ottobre 2016, infatti, tornerà l’ora solare. Alle 3, le lancette dell'orologio si dovranno spostare indietro di un'ora e potremo così recuperare l'ora di sonno persa durante l'ultimo fine settimana del marzo scorso.

Il passaggio all’ora solare potrebbe influire sul sonno, sull'uomore e portare a fame eccessiva.

Gli esperti per questo consigliano alcuni accorgimenti come mettere la sveglia sempre alla stessa ora anche durante il fine settimana, andare al letto prima, fare degli spuntini per non arrivare al pranzo o alla cena affamati, rallentare per quanto possibile i nostri ritmi e concederci momenti di relax.