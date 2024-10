Generalità, motivi di spostamento, orario di uscita dall’abitazione. E' tornata l’autocertificazione, il modulo diffuso dal Viminale necessario ai cittadini di tutta Italia per evitare la multa se si spostano negli orari vietati.

Per ora le regioni interessate sono Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte.

La scheda va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine in caso di posto di blocco o controllo. Successivamente sul documento verranno effettuati i controlli. In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy.

SCARICA IL DOCUMENTO