Torna in Italia l'anticiclone africano che porterà caldo per i prossimi 10 giorni, con il rischio di afa dovuto all'umidità. Il cielo sarà sereno quasi ovunque, con qualche passaggio nuvoloso solo al Nord.

Sarà dunque possibile osservare le stelle la notte di San Lorenzo, tra il 12 e 13 agosto. Queste le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "L'anticiclone africano - sottolinea - inizierà ad infiammare l'Italia e la sua espansione punterà dritto dal Sahara verso Roma ed il Centro Italia. Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque, specialmente in Sardegna, poi il caldo afoso dovrebbe investire soprattutto il Centronord con valori alti anche a Firenze e Roma".

Il 17 agosto, secondo le prime indicazioni di Tedici, ''ondata di caldo nordafricano inizierà a fare ancora più sul serio e colpirà soprattutto il Centro-Sud. "E' una tendenza meteo da confermare - osserva - ma qualora l'anticiclone si palesasse in tutto il suo vigore, potremmo restare sotto la cappa umida e opprimente dell'Anticiclone Africano fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud".

Nelle prossime ore il tempo resterà stabile ed in prevalenza sereno, salvo qualche nuvola in transito in serata e qualche acquazzone in più a ridosso delle Alpi e nella pianura piemontese domenica.