Torna in tv Non è la Rai, una delle trasmissioni simbolo degli anni Novanta. Tutti i lunedì (a partire dal prossimo) dalle 21 alle 2 di notte, Mediaset Extra trasmetterà il meglio della trasmissione ideata da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo andata in onda dal 1991 al 1995 e che, oltre ad Ambra Angiolini, lanciò Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Pamela Petrarolo, Laura Freddi, Alessia Mancini, Alessia Merz e tante altre.

La prima puntata del programma, tra i primi a utilizzare la diretta sulle reti Fininvest. andò in onda dallo Studio 1 del Centro Palatino a Roma. A condurre, nella fascia dell'ora di pranzo su Canale 5, c'erano Enrica Bonaccorti con Antonella Elia e Yvonne Sciò. Cento ragazze scatenate, un palco, balletti, giochi, sketch e canzoni e una piscina in cui buttarsi alla fine del programma. Una trasmissione che ha segnato l’adolescenza di tante ragazze nate nella prima metà degli anni Ottanta e non solo.