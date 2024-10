Dopo una giornata di giovedì abbastanza tranquilla, una fase critica di forte maltempo è prevista al Centrosud dalla serata di venerdì per la risalita dall'Algeria di un nuovo ciclone mediterraneo.

In diverse regioni centromeridionali - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - ci sarà un alto rischio di nubifragi con venti tempestosi. A parte l'Emilia, il Nord Italia rimarrà ai margini del maltempo che avrà la sua fase più acuta nella giornata di sabato con piogge diffuse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche forti, che determineranno situazioni potenzialmente critiche. I forti venti potranno dare luogo a mareggiate sulle coste esposte.

La tendenza per la domenica vede un'attenuazione dei fenomeni, ma con ancora delle precipitazioni sulle regioni orientali e al Sud.

PREVISIONI PER VENERDÌ nuvolosità in aumento su tutte le regioni soprattutto Centrosud e Isole. Al mattino locali piogge isolate in prossimità delle Alpi occidentali, con rovesci nel sud della Sardegna; nel pomeriggio rovesci e temporali in Sardegna, deboli piogge sparse su Lazio meridionale e Sud. Piogge isolate possibili anche su zone montuose del Nord e cuneese.

La sera piogge in intensificazione su Lazio meridionale, bassa Toscana, Abruzzo, Molise e nord della Puglia; qualche rovescio isolato su settore del basso Ionio.

Ancora rovesci e temporali anche forti sulla Sardegna. Venti in intensificazione nel corso della giornata su Isole e mari meridionali, da est o sud-est. In Sardegna, specialmente sul lato tirrenico, le precipitazioni potranno essere di forte intensità e a carattere nubifragio, con probabili accumuli superiori ai 100 litri al m².

PREVISIONI PER SABTO. Giornata di maltempo su regioni peninsulari e Isole maggiori dove avremo cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse anche sotto forma di rovesci e temporali. In particolare le precipitazioni potranno risultare intense e abbondati, con possibili nubifragi, su Marche, Abruzzo, bassa Toscana, Lazio, Campania, Sardegna nord-orientale, e nella seconda parte della giornata, anche sull'alta Calabria tirrenica. Nelle altre regioni potrebbero esserci di tanto in tanto della pause nelle piogge.

I temporali saranno più probabili nel settore del medio e basso Tirreno e nei settori ionici peninsulari. A fine giornata tendenza a una attenuazione delle precipitazioni ad eccezione di Campania e alta Calabria tirrenica. Al Nord cielo coperto in Emilia Romagna dove arriveranno delle piogge nel corso della mattina e si intensificheranno nel corso della giornata nelle zone appenniniche e in Romagna. Nel resto del Nord nuvolosità variabile con tendenza tra sera e notte a locali e deboli precipitazioni nelle regioni di Nordest.

Al Centrosud nell'arco delle 24 ore si potranno registrare accumuli di pioggia localmente superiori a 100 litri al m², con alto rischio di nubifragi. Venti da moderati a forti a rotazione ciclonica attorno al centro di bassa pressione, localmente tempestosi con raffiche a 100 km/h, di Scirocco su basso Adriatico e Ionio, con mari da molto mossi a molto agitati e con onde alte fino a 6-7 metri e possibili mareggiate sulle coste ioniche. Venti di Bora sull'alto Adriatico. Temperature in calo su Emilia Romagna e regioni centrali in aumento all'estremo Sud.

PREVISIONI PER DOMENICA Si conferma una graduale attenuazione dell'ondata di maltempo con il ciclone mediterraneo che si sposterà verso i Balcani. Saranno ancora possibili precipitazioni nelle regioni adriatiche, all'estremo Nordest e al Sud peninsulare soprattutto nella prima parte della giornata. A tratti tempo soleggiato al Nordovest e Isole. Venti in attenuazione, ma ancora localmente forti al Sud da ovest nord-ovest.