Non vaccinato per precauzioni di salute, nella sua famiglia erano tutti vaccinati . Lorenzo Gazzano, un bimbo di 10 anni, è morto oggi per Covid all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove era ricoverato in terapia intensiva.

Il piccolo paziente era arrivato in ospedale con dolori muscolari agli arti inferiori, sospetta miocardite, ipotermia e rabdomiolisi, tutte conseguenze innescate dal virus.

Non aveva gravi patologie. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

La direzione aziendale della Città della Salute di Torino, di cui fa parte il Regina Margherita, "si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore". Il Comune di Nucetto ha proclamato il lutto cittadino per l'accaduto.