"Una barzelletta: incentrata su tagli e austerità, senza risorse concrete per le imprese e i giovani, arrogante con i più fragili e troppo timida sugli extraprofitti". La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ritorna sulla manovra del governo in un'intervista al Secolo XIX.

"Sulla sanità danneggeranno milioni di cittadini visto che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti per il sistema sanitario nazionale e non bastano neanche a compensare l'inflazione - aggiunge Todde -. I numeri mostrano che gli investimenti in rapporto al Pil non sono mai scesi così in basso dal 2007".

La governatrice sarda è oggi a Genova, alle ore 15, per partecipare a un evento con il candidato del centrosinistra alle regionali Andrea Orlando e Pier Luigi Bersani.

"Il sistema Toti ha danneggiato questa Regione - ha detto al quotidiano - Bisogna restituire ai liguri la possibilità di immaginare un futuro migliore, improntato su trasparenza ed etica pubblica. Il programma di Orlando mette al centro le persone e non gli interessi di pochi, parla di sanità pubblica, di reindustrializzazione sostenibile, di lavoro, di infrastrutture, di giovani".