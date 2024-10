Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sta pensando di imporre il blocco di TikTok su tutti gli smartphone e i tablet dei dipendenti statali. Lo fa sapere il quotidiano Repubblica. Già nei giorni scorsi, un intervento per limitare l'utilizzo della piattaforma social cinese era arrivato dalla Commissione e Consiglio Ue, che ne avevano vietato l'utilizzo ai dipendenti per ragioni di cybersicurezza.

"Il tema è all'attenzione da qualche giorno" ha dichiarato il ministro, spiegando che "su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto". "Le opzioni - ha aggiunto - possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea".

Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione definitiva: "L'argomento è arrivato all'ordine del giorno da poco. La prossima settimana dovremo confrontarci e cercare di arrivare a una sintesi. Prenderemo una decisione in fretta. Ora - ha concluso: Zangrillo - dobbiamo comprendere bene quale è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale".