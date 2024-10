Si è concluso con il record stagionale di ascolti (3.286.529 spettatori, con il 14,29% di share) l’ultimo appuntamento con le Blind Audition di “The Voice of Italy”. Ora i team sono al completo, ciascuno con 16 talenti.

Tra le ultime 12 voci selezionate anche Maurizio Di Cesare, 22enne di Cagliari, entrato a far parte del TEAM J-AX.

Al momento Maurizio è disoccupato e sta facendo colloqui di lavoro. E’ nato in mezzo alla musica: il padre suona la batteria e la madre ama cantare. Quando era piccolo ha chiesto di imparare a suonare il pianoforte e, successivamente, si è iscritto al conservatorio. A 9 anni ha fatto un casting per un coro di voci bianche. Ha frequentato, per un paio di anni, un corso di canto.

Intanto, la prossima settimana si entra nel vivo della gara con le BATTLE, la prima in onda mercoledì 1 aprile: i talenti si sfideranno sulla stessa canzone come in un match nel ring allestito sul palco. In questa fase ai COACH si aggiungeranno quattro SPECIAL COACH, che daranno consigli ai ragazzi: MALIKA AYANE con ROBY E FRANCESCO FACCHINETTI, ENRICO RUGGERI con J-AX, ARISA con NOEMI e EDOARDO BENNATO con PIERO PELÙ.



Ecco i quattro team:



TEAM FACH: Fabio Garzia, Giulia Pugliese, Alessia Labate, Chiara Beltrame, Maria Luce Gamboni, Giovanni Scardamaglio, Chiara Dello Iacovo, Sarah Jane Olog, Sofia Mancino, Sara Vita Felline, Valentina Caturelli, Claudio Placanica, Alex Ceccotti, Fabio Curto, Clelia Granata, Alberto Slitti



TEAM J-AX: Luca Boccadamo, Edoardo Esposito, Maurizio Di Cesare, Arianna Alvisi, Carola Campagna, Maurizio Musumeci, Fatima Diallo, Lavinia Viscuso, Virginia Cristaldi , Francesca Cini, Ludovica Cola, Ilenia Bentrovato, Raffaele Esposito, Chiara Iezzi, Nathalie Coppola, Giuseppe Boscaglia



TEAM NOEMI: Chiara Piperno, Andea Porceddu, Claudia Miele, Giuseppe Izzo, Andrea Orchi, Gregorio Rega, Massimiliano Marchetti, Roberto Pignataro, Benny Pierri, Viola Laurenzi, Keniatta Baird, Alexandre Vella, Dany Petrarulo, Amelia Villano, Nicol Manenti, Thomas Cheval



TEAM PIERO PELÙ: Pierluca Tevere, Simone Perrone, Francesco Paolo Bruno, Davide Fusaro, Marco Andreotti, Silvia De Santis, Denise Cannas, Luca Gagliano, Marco De Vincentiis, Valerio Miglietta, Martina Liscaio, Ira Green, Tommaso Gregianin, Mariangela De Santis, Alessandra Salerno, Roberta Carrese.