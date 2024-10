Con la quarta ondata di Covid si rafforza l'ipotesi di estendere a tutti la terza dose di vaccino mentre è sempre vivo l'appello ai non vaccinati.

In vista del Natale il governo si prepara alla campagna opzionando un numero adeguato di dosi.

Intanto, mentre l'indice Rt raggiunge l'1,15, i contagi salgono a 6.764 in un giorno e i decessi a 51, Ema e Aifa spianano la via a nuove pillole antivirali in grado di ridurre dell'89% il rischio di ospedalizzazione.

Il Cts dice no allo stadio pieno per Italia-Svizzera del 12 novembre e per le Atp Finals di tennis a Torino del 14.