Si è suicidato Davide Mango, il 47enne che a Bellona (Caserta) si è barricato in casa e ha esploso colpi di fucile a raffica dal balcone, ferendo 4 persone.

Dopo aver sentito il colpo di arma da fuoco con il quale Mango si è tolto la vita, i Carabinieri hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione trovando anche il corpo senza vita della moglie.

L'uomo, qualche ora prima, aveva detto alle forze dell'ordine presenti in strada di aver ucciso la moglie. La figlia è invece riuscita a scappare dall'abitazione ed è stata portata in luogo sicuro.

Mango avrebbe sparato una cinquantina di colpi usando un fucile da caccia e una pistola. L'uomo, è emerso, detiene due fucili da caccia e tre pistole.

Sono 5, secondo quanto risulta al momento ai Carabinieri, le persone ferite dai colpi di fucile esplosi da Mango. In 4 si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure, nessuno di questi ferito in maniera grave.

La quinta persona ferita è il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio, luogotenente Crescenzo Iannarelli, colpito solo di striscio.