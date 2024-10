Mattinata drammatica quella di oggi, mercoledì 22 maggio, a Napoli, dove un gravissimo incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio di 20 anni, e due feriti gravi, di 54 e 59 anni, che hanno riportato rispettivamente un trauma cranico e una contusione alla gamba. Secondo quanto riportato dalle testate locali, il primo si trova in stato di incoscienza, mentre il secondo è sotto shock.

L’accaduto in un cantiere della metropolitana, durante i lavori per la nuova linea tra Capodichino e Poggioreale. Stando a quanto riportano le testate locali, i tre operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno nel tunnel in cui era in funzione la fresa meccanica.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, la Polizia e i sanitari del 118.