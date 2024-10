Trema la terra nelle Marche. Una scossa di magnitudo 3.9 si è registrata alle 16.36 al largo della costa marchigiana Anconetana a 6 chilometri di profondità.

“È stata fortissima” hanno scritto alcuni utenti su X mentre la notizia rimbalza con l'hashtag #Ancona tra la paura della gente che, non appena sentita la scossa, è scesa subito in strada. La scossa è stata chiaramente percepita anche ad Ancona ma non si segnalano danni a disagi o persone.

L'epicentro della scossa si pone a 30 chilometri a est di Fano e 37 chilometri a nord est di Ancona, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse (5.5 e 5.2) che causarono danni e sfollati tra l'Anconetano e il Pesarese.