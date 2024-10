Nuova scossa di terremoto oggi in Umbria nella zona di Perugia. Secondo la rilevazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato, sempre nella stessa zona umbra, alle 20.08 e ha avuto una magnitudo tra il 4.4 e il 4.9. La prima questo pomeriggio alle 16.05 con magnitudo 4.4 ed epicentro Umbertide. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Ai Vigili del Fuoco sono arrivate numerose chiamate con richieste di informazioni. "Al momento è in fase di verifica da parte dei Vigili del Fuoco la segnalazione di danni a una abitazione di Umbertide" comunicano dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale. "Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni" precisano.

"La scossa è stata percepita intorno alla città di Umbertide, stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile e sembra non ci siano stati danni" dice all'Adnkronos Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria."Circoscritta, ma percepita, io l'ho avvertita qui nel mio ufficio a Perugia. Ho pensato che speriamo non sia nulla, perché stiamo ancora gestendo la ricostruzione dal terremoto del 2016, poi c'è stata la pandemia, insomma stiamo gestendo tutta una serie di complessità". "Importante che non ci siano danni né alle persone né alle cose. Stiamo monitorando con la Protezione Civile - ribadisce -, ma al momento sembra sia tutto tranquillo. Mi arrivano continuamente rassicurazioni da parte della Protezione Civile, quindi, speriamo sia solo paura e niente di più".

"E' stata una scossa unica, breve ma intensa, l'abbiamo sentita bene, ma fortunatamente non ha comportato allo stato attuale danni visibili". Lo dice all'Adnkronos Luca Carizia, sindaco di Umbertide, epicentro della scossa di terremoto. "Stiamo monitorando bene la situazione, ma intanto abbiamo predisposto un'ordinanza per cui le scuola saranno chiuse domani e dopodomani. Abbiamo aperto il centro operativo comunale in modo che la Protezione Civile sia continuamente allertata e siamo qui in Comune, valutando la situazione in termini generali: resteremo qui tutta la notte per capire bene il da farsi". "La paura, ovviamente, c'è sempre, ci siamo un po' spaventati tutti. Noi eravamo negli uffici tecnici del Comune, stavamo guardando un progetto quando abbiamo sentito forte la scossa. Gli edifici strategici, come scuole e ospedali, non risultano al momento danneggiati - continua - dal sopralluogo fatto. Ma verificheremo meglio nelle prossime ore".

"La scossa è durata pochi secondi, quando l'abbiamo avvertita eravamo fuori dal convento per le benedizioni pasquali in giro per le case" dice all'Adnkronos Padre Claudio Peraro, viceparroco della parrocchia convento Santa Maria della Pietà, a Umbertide. "Lo spavento c'è stato, abbiamo fatto una preghiera e quando siamo scesi per andar via abbiamo visto la gente in strada, abbiamo parlato un po' con tutti ma non risultano al momento conseguenze".