Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa notte, alle 1:25, nella zona dei Campi Flegrei, provocando paura tra la popolazione e danni ad alcune strutture. L’epicentro del sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha interessato in particolare le aree di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli, già soggette a fenomeni di bradisismo.

Interventi dei Vigili del Fuoco e verifiche in corso

Dopo il sisma, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto in un’abitazione di Pozzuoli, dove una persona è rimasta leggermente ferita. Fortunatamente, non si segnalano altre persone coinvolte.

Al momento sono state effettuate 40 verifiche di stabilità sugli edifici, mentre restano ancora da evadere circa 70 richieste da parte dei cittadini preoccupati per lo stato delle proprie abitazioni. Le operazioni di controllo stanno interessando diversi quartieri della zona flegrea, con particolare attenzione alle strutture che potrebbero aver riportato danni.

Il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha visto l’impiego di sei squadre del Comando di Napoli, supportate da unità provenienti da Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. L’obiettivo è garantire in tempi rapidi la messa in sicurezza delle aree colpite e rispondere alle numerose richieste di sopralluogo da parte dei residenti.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità competenti, mentre la popolazione resta in allerta per possibili nuove scosse.