I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato questa sera alle 19:51 una prima scossa che è stata avvertita in gran parte della zona flegrea e anche in alcuni quartieri di Napoli, di magnitudo 3.5 , che ha dato il via a uno sciame di terremoti tuttora in corso , con gli ultimi fenomeni registrati alle 20:16.

Magnitudo 4.4 è la potenza della scossa avvenuta alle ore 20:10 con epicentro ai Campi Flegrei.

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la profondità del terremoto è stata di tre chilometri.

Il fenomeno è stato avvertito anche sull'isola di Procida . Al momento non si hanno segnalazioni di danni.

L'ultima scossa è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell'hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola.

I Campi Flegrei erano già stati interessati da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50.