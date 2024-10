6 settembre 2002, Sicilia (5,6 Richter) – L'epicentro fu localizzato in mare aperto, a nord di Palermo: 2 vittime indirette.

31 ottobre 2002, Molise (5,8 Richter) – A San Giuliano di Puglia , in provincia di Campobasso, crollò una scuola dove morirono 27 bambini ed una maestra ; altre due donne morirono travolte dal crollo delle loro abitazioni.

11 aprile 2003, Nord-Ovest (4,7 Richter) – Causò danni per 80 milioni di euro in 58 comuni, con 300 sfollati, 5000 case lesionate e numerosi feriti.

22 agosto 2005, Lazio (4,5 Richter) – Crepe in alcune abitazioni di Anzio e Nettuno e paura fra i bagnanti della costa laziale tra i quali era vivo il ricordo dello tsunami asiatico di nove mesi prima. La scossa causò un morto.

27 febbraio 2006, Sicilia (4,5 Richter) – Una donna morì per la paura e due donne rimasero ferite mentre fuggivano di casa in provincia di Messina.

