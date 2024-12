Neanche 10 minuti di domande e Teo Mammuccari si è alzato senza più tornare in studio, ma la sua intervista è andata comunque in onda in edizione integrale ieri, martedì 10 dicembre, nella quarta puntata di "Belve", programma trasmesso su Rai 2 e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani.

Le sue domande non sono state gradite dallo showman ed ex iena che fin dall'inizio ha espresso fastidio, "Ma che domande mi fai?", "Ma perché mi dai del lei mentre nei camerini e su Whatsapp mi davi del tu?", ha chiesto più volte alla conduttrice con cui, a quanto pare, non è scattato il feeling giusto. "Non mi sento a mio agio", ha detto Mammuccari prima di abbandonare lo studio.

A infastidirlo maggiormente, probabilmente, la precisazione della Fagnani rispetto al fatto che fosse stato lui a proporsi per l'intervista e non la trasmissione a contattarlo. Per evitare ogni tipo di accusa, la giornalista ha scelto di trasmettere l'intervista in versione integrale, considerato che Mammuccari aveva espresso una certa preoccupazione sul fatto che si potesse mandare in onda quanto accaduto attraverso una serie di tagli che avrebbero modificato, secondo lui, il senso dell'intervista.

Dopo un'ora dalla messa in onda, Mammuccari ha reagito postando sul proprio profilo sociale i messaggi vocali ricevuti dalla Fagnani, senza farli ascoltare interamente, per poi cancellarli.