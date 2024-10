Hanno tentato di aggredirla, ma lei ha reagito e li ha messi ko.

Del resto, i tre extracomunitari, hanno scelto la donna sbagliata: una campionessa di boxe.

Come racconta il quotidiano Il Messaggero, la vicenda, ancora da chiarire in tutti i suoi aspetti, è accaduta l’altra notte a Pordenone nella zona di via Candiani, poco distante dal centro cittadino.

Erano circa le 23 quando Daiane Ferreira, 28enne pugile di origini spagnole (è nativa di Vigo, in Galizia), già qualificata per le ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro e campionessa iberica dei mediomassimi, ma residente in città da alcuni anni, ha incrociato i tre uomini di origine mediorientale: «Mi sono girata di scatto in tempo per schivare un'ombra che mi voleva afferrare alle spalle. Ho reagito e ne è nato un breve parapiglia».