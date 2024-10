È caccia alla pantera nera a San Severo, in provincia di Foggia, e nei comuni limitrofi.

La presenza dell'animale in fuga è stata segnalata qualche giorno fa da un giovane operaio che ha riferito alla polizia di aver visto l'animale aggirarsi vicino al centro abitato. Gli agenti intervenuti hanno rilevato sul terreno impronte che sarebbero riconducibili a quelle di un felino. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco, la polizia locale e personale veterinario dell'Asl.



Nelle scorse ore è stato ritrovato un capretto quasi sgozzato le cui ferite sono compatibili con quelle dei denti della pantera. Il fatto che il cucciolo non sia stato divorato dal felino sta a significare che quest’ultimo sia cresciuto in cattività. Ma ciò non toglie che possa essere pericoloso per l’uomo.

Lo stesso scenario di San Severo è stato vissuto, nel 2016, a Bultei e in tutto il Goceano. Anche in questo caso alcuni testimoni avevano giurato di aver visto una pantera nera aggirarsi per le campagne della zona. Da allora però nessuno ha più saputo niente e l’animale non è mai stato catturato.