Ha invitato un passeggero che non aveva la mascherina di indossarla e lui ha risposto con un pugno per poi darsi alla fuga. E' accaduto stamani sul treno Firenze-Livorno. Il capotreno aggredito è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Torregalli di Firenze mentre l'aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce una volta che il convoglio è arrivato alla stazione di Lastra a Signa (Firenze).

Secondo quanto riportato dai carabinieri, il passeggero sarebbe uno straniero, probabilmente dell'Est Europa. Il treno, in seguito all'accaduto, ha subito un ritardo di 35 minuti.